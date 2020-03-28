تصريح جريء من لاعب المصري بشأن رحيله عن الزمالك

كشف عماد فتحي لاعب فريق المصرى البورسعيدى والزمالك السابق أنه لم يكن يتوقع رحيله عن القلعة البيضاء في الصيف قبل الماضي.





وقال عماد فتحي في تصريحات تلفزيونية :"كنت سعيد للغاية بانضمامي للزمالك، وكان هدفي الأساسي وقت انضمامي للفريق هو اثبات جدارتي مع الفريق.





وتابع :ظهرت بمستوى متميز للغاية، ونجحت في إحراز 3 أهداف واتصدمت برحيلي من الزمالك في صيف 2018، لو كنت استمريت مع الفريق الأبيض لأصبحت في حتة تانية خالص".





كان اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





بدأ عماد فتحي نجم خط وسط المصري البورسعيدى في تنفيذ تعليمات طبيبه المعالج البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر المتعلقة بممارسة المشي لنحو نصف ساعة يوميًا بشوارع العاصمة الألمانية برلين.



