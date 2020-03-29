تعرف على قرار محافظ البحر الأحمر تجاه مواطنين تواجدوا على الشواطىء أثناء الحظر.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن ساحل محافظة البحر الأحمر يصل إلى 1080 كيلو يبدأ من الزعفرانة حتى حلايب وشلاتين .





واضاف عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية علي أكسترا نيوز ، أن التجمع الذى رصدته قوات الأمن للعائلات كان بالتحديد في مدينة الغردقة وكان في شاطئ عام وتمتد مساحته الي كيلو متر واحد.













واوضح محافظ البحر الأحمر ، أن ماحدث هو ان هناك بعض العائلات البسيطة قاموا بالنزول الي الشاطىء مع العلم ان جميع المحال والخدمات والكافتيريات مغلقة بناء على القرار الوزارى، وتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم.













وتابع: الشرطة عندما توجهت اليهم تم الاستجابة الي مطالب رجال الامن كما ان مواطنين البحر الاحمر لديهم وعي كبير وهم من أبلغوا عن تواجد مواطنين على الشاطىء .









وأشار إلى أن التجمع كان في شاطىء يطلق عليه اسم شاطىء 4 وموقعه في الغردقة، مؤكدا ان المحافظة حذرت من تكرار هذا الموقف باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .