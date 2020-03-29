برلمانية تطالب بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء لمواجهة كورونا

أيدت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.





وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم هم جنود مجهولون يقومون بواجبهم من أجل صحة وسلامة المواطن في جميع الأزمات والظروف الصعبة، وبعد أزمة كورونا ظهر هذا جليًا أمام مسمع ومرأى الجميع.





وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الصحة طالبت مرارًا وتكرارًا من أجل زيادة بدل العدوى والمرتبات في حين أن الأطباء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بخلاف أي شخص آخر، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم حتى يستطيعوا الاستمرار في الجهد والواجب الذي كلفوا به أمام الجميع.



