برلمانية تطالب بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء لمواجهة كورونا

أيدت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.
وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم هم جنود مجهولون يقومون بواجبهم من أجل صحة وسلامة المواطن في جميع الأزمات والظروف الصعبة، وبعد أزمة كورونا ظهر هذا جليًا أمام مسمع ومرأى الجميع.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الصحة طالبت مرارًا وتكرارًا من أجل زيادة بدل العدوى والمرتبات في حين أن الأطباء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بخلاف أي شخص آخر، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم حتى يستطيعوا الاستمرار في الجهد والواجب الذي كلفوا به أمام الجميع.
يأتى ذلك بعد أن أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه سؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.
وأكدت "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه من المفترض أن تقوم الدولة بتقديم مكافأة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون ليل نهار من أجل أن يتمتع الآخرون بالصحة والسلامة، وتكون المكافأة تقديرية لجهودهم المتواصلة من أجل الصحة العامة.
وأشار النائب إلى أن ضعف مرتبات الأطباء وبدل العدوى يجعلنا نشدد على تقديم المكافآت المالية لهؤلاء بقوي حتى ياخذوا جزءا قليلا من حقوقهم.