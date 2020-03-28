حبس ممرض 15 يوما لإدارته مصنع بيع ماسكات غير مطابقة للمواصفات بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط،حبس ممرض 15 يوما على ذمة التحقيقات ،لقيامه باستئجار عنبر بأحد العقارات وإنشاء مصنع لتصنيع ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم احمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين ،من ضبط ممرض بمستشفى دمياط التخصصى ، بافتتاح مصنعا لصناعة الماسكات والكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات وبيعها بالسوق.





حيث تم ضبط المتهم أثناء مداهمة المصنع الكائن بالشارع الحربى بالقرب من مستشفى دمياط التخصصى وضبط كميات كبيرة من الماسكات الطبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة. وتم تحريز 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات وتم ضبط صاحب المخزن المدعو ( ح.ا ) ممرض وتم عمل محضر شرطة رقم 3785 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بقسم ثان شرطة دمياط.



