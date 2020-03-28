أحمد موسى: بوريس جونسون دفع ثمن الاستهتار وأصيب بفيروس كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خرج في مقطع فيديو بالأمس معلنا إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بوريس جونسون متواجد في مبنى خاص منعزلا يدير من خلاله أعمال الحكومة البريطانية عن طريق الفيديو كونفرانس وغير مسموح له بالخروج او الدخول .





وتابع :" مستشار رئيس وزراء بريطانيا خرج مسرعا هاربا بعد معرفته إصابة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا .



