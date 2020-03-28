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أحمد موسى: بوريس جونسون دفع ثمن الاستهتار وأصيب بفيروس كورونا.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 09:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
 قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس وزراء بريطانيا  بوريس جونسون خرج في مقطع فيديو بالأمس معلنا إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  بوريس جونسون متواجد في  مبنى خاص منعزلا يدير من خلاله أعمال الحكومة البريطانية عن طريق الفيديو كونفرانس وغير مسموح له بالخروج او الدخول .

وتابع :"  مستشار رئيس وزراء بريطانيا  خرج مسرعا هاربا بعد معرفته إصابة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا .

وأكمل احمد موسى: "بوريس جونسون لا يتعامل مع أحد على الإطلاق، وتعامل مع فيروس كورونا فى البداية باستهتار ودفع الثمن".
 
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