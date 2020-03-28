شاهد .. شواطئ الغردقة بعد غلقها تجنبًا لـ كورونا

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد شواطئ الغردقة بعد قرار غلقها.









وأصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قرارًا صباح اليوم "السبت"، قرارا بغلق جميع الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، حيث إن أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من إنتشار العدوى.





ووجه المحافظ جميع الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشدًا أهالى المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.