AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد .. شواطئ الغردقة بعد غلقها تجنبًا لـ كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:25 م
شواطئ -ارشيفية
شواطئ -ارشيفية
Advertisements
إبراهيم جادالله

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد شواطئ الغردقة بعد قرار غلقها.



وأصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قرارًا صباح اليوم "السبت"، قرارا بغلق جميع الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، حيث إن أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من إنتشار العدوى.


ووجه المحافظ جميع الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشدًا أهالى المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

 

Advertisements

ترشيحاتنا

لم يدخلهما كورونا.. محافظتان مصريتان خاليتان من الفيروس.. لماذا؟

رغم وعد مرتضى منصور.. مصطفى يونس يوضح سر فشله في العمل بقناة الزمالك

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

فضيحة | وفاة مصاب بكورونا بعد رفض مستشفى علاجه في أمريكا.. فيديو

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل