تحركات برلمانية لمنح الأطباء مكافأة مالية لجهودهم ضد كورونا .. نواب: جنود يقومون بواجبهم من أجل صحة وسلامة المواطن.. زيادة بدل العدوى لـ 250 جنيها أصبح ضروري.. ومطالب بتقديم الدعم المعنوي والمادي

- بشرى سارة للأطباء.. نائب الساحل يطالب بمنحهم هذه المكافأة بسبب كورونا
- بشرى للأطباء وعاملي التمريض.. برلمانية تطالب بصرف شهرين مكافأة و250 جنيها للعدوى
- أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس.. صحة النواب تطالب بمنح الأطباء مكافأة مالية
- برلمانية تطالب بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء لمواجهة كورونا
أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه بسؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.
وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن من المفترض أن تقوم الدولة بتقديم مكافأة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون ليلًا نهارًا من أجل أن يتمتع الآخرون بالصحة والسلامة، وتكون المكافأة تقديرية لجهودهم المتواصلة من أجل الصحة العامة.
وأشار النائب إلى أن ضعف مرتبات الأطباء وبدل العدوى يجعلنا نشدد على تقديم المكافآت المالية لهؤلاء بقوي حتى ياخذوا جزءا قليلا من حقوقهم.
ومن جانبها، طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة صرف منحة شهرين لجميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء وتمريض وغيرهم، وزيادة بدل العدوى 250 جنيها.
وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصحة هو القطاع الوحيد الأكثر تعرض للفيروسات بشكل عام وهو القطاع الوحيد أيضا الذي لا ياخذ اجازات في مثل هذه الأزمات الصحية بفيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.
وشددت على ضرورة صرف هذه المبالغ خلال هذه الأيام واعتمادها لهم نظرًا لضعف بدل العدوى وشجيعًا لهم لما قدمه وما يقدمه خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافز قوي لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.
وقال" المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن محافظة المنوفية قامت بالفعل بمنح الأطباء وطاقم التمريض مكافأة، مطالبًا بتعميم ذلك على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية بالكامل.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هذا يعتبر جزءا قليلا من واجبهم على الدولة فمن المفترض تقديم كل الدعم والمساندة لهم خلال هذه الفترة وبعدها فهم أكثر الأشخاص اصابة بالفيروسات.
كما أيدت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافز قوي لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.
وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاطباء وطاقم التمريض وغيرهم هم جنود مجهولون يقومون بواجبهم من اجل صحة وسلامة المواطن في جميع الأزمات والظروف الصعبة، وبعد أزمة كورونا ظهر هذا جليًا أمام مسمع ومرأى الجميع.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الصحة طالبت مرارًا وتكرارًا من أجل زيادة بدل العدوى والمرتبات في حين أن الاطباء هم أكثر الاشخاص معرضين للاصابة بخلاف اي شخص اخر، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم حتى يستطيعوا الاستمرار في الجهد والواجب الذي كلفوا به امام الجميع.