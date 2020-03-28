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محافظات

البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

السبت 28/مارس/2020 - 10:01 م
تطهير وتعقيم شوارع
تطهير وتعقيم شوارع محافظة البحيرة
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جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وذلك خلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم  الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار  بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية  المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وفى سياق اخر قاد المحاسب محمد علي خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع مدير اداره دمنهور الصحيه الدكتور مهدي عبد الحفيظ محمود إدريس هيوب حملةوللقيام بأعمال   مكافحة اليرقات البعوض خلف مستشفي الصدر والشريعة وعزبه حجاج ودهشور و قراقص وبأعمال الرش الضباب لمكافحة الناموس البالغ في هندسة سكنية وشبرا.

وكانت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة البحيرة ، قد شهدت هدوء تام وخلوها منذ السابعة مساء الخميس وحتى اليوم السبت لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم  ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح غدا الأحد.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد اعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كوروناومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من يوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.

و شملت قرارات رئيس الوزراء التى تم تفعيلها منذ يوم الأربعاء الماضي فى إطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

-غلق كافة محال التجارية من الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت.ولا يسرى القرار على المخابز سوبرماركت خارج المولات
-غلق كامل للمقاهى والكافيهات والمطاعم ويقتصر خدمة التوصيل للمنزال
-غلق كل النوادى الكبيرة و الشعبية ومراكز الشباب لمدة ١٥ يوم

وناشد رئيس الوزراء بتقليل الحركة بين المحافظات والمراكز مؤكدًا على تطبيق قانون الطوارئ على من يخالف تلك القرارات والتى تبدأ من غرامة ٤ آلاف جنيه وحتى الحبس

البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
البحيرة تواصل التعقيم للوقاية من كورونا.. فيديو وصور
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