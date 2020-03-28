المصريين الأحرار يطلق مبادرة استغل الوقت في القراءة تحقق نجاحاً ملحوظاً

شهدت مبادرة أمانة شباب حزب المصريين الأحرار، " استغل الوقت في المعرفة"، ترحيبًا واسع الإنتشار.





وتهدف المبادرة تثقيف الأجيال واثراء موهبة القراءة مجددا وتقدم الأمانة عبر صفحتي حزب المصريين الأحرار وشباب حزب المصريين الأحرار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ملخصًا لعدد من الكتب مع إمكانية إرسالها للمريدين.





يأتي ذلك في الوقت الذي سمحت كل المؤسسات بتداول الكتب أو فتح المواقع للتصفح والمعرفة للمواطنين لالتزام منازلهم في ضوء حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبها قالت ايريني ملاك عضو الأمانة المركزية للشباب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن الحزب ينتهج اسلوب مبسط لتقديم مفاهيم وسبل الوقاية من الفيروس المنتشر وفق الارشادات العالمية وما يصدر عن وزارة الصحة المصرية.





وأضافت ، أن حملة استغلال الوقت للقراءة والمخصصة للفترة الراهنة جاءت مثمرة للغاية حيث وصل انتشارها خارج حدود البلاد وهناك من يطلب الكتب والملخص.





وأشارت إلي أن الحزب يحترم حقوق الملكية الفكرية والنشر ولذا ينقل من المتداول والمتاح، وبدأت فاعليات المبادرة قبل أسبوعين وحققت نجاحً ملموس.



