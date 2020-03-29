الإعلاميون فى زمن الكورونا.. سخروا السوشيال ميديا للنصائح.. الاستعانة بكلمات عمرو بن العاص.. ومشاركة فعالة بحملة خليك قد المسئولية

أسما شريف منير توجه رسالة لمتابعيها عن فيروس كورونا

نيشان عبر إنستجرام: كل شئ فان..إلّا الله سُبحانه

إسعاد يونس توصي جمهورها: خليك فى البيت





نشر العديد من الإعلاميين منذ بداية حظر التجوال العديد من رسائل للتوعية بأهمية الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الشعب من فيروس كورونا، وذلك عبر صفحاتهم وحساباتهم على السوشيال ميديا التى أصبحت متنفسهم الوحيد ...









أسما شريف منير نشرت فيديو عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام تحث متابعيها على الاستفادة من وقت الحظر.





وقالت أسما شريف منير فى الفيديو " فيه حاجات كتير ممكن تعملوها فى الوقت ده ممكن ترتبوا الحاجات اللى كنتوا مأخرينها قبل كدهبسبب انشغالكم، وكمان ممكن تتعلموا حاجة جديدة فى الوقت ده لغة جديدة أو أكلات جديدة".









وأضافت أسما شريف منير " بشوف ناس عايزة تقرأ كتب ومعندهاش وقت ده الوقت المناسب للقراءة، وده اختبار من ربنا ولازم نوطد علاقتنابربنا لان الانسان خلق ضعيفًا، بنحارب شئ احنا مَش عارفينه ولا شايفينه".









وتابعت" ياريت منشتريش الكحول بكثرة ، علشان حتى لو انت كويس والناس حواليك مرضى أكيد هتتأذى".













وكتب نيشان عبر صفحته الشخصية على حساب الانستجرام كل شئ فان..إلّا الله سُبحانه. هَمُّنا صِحَّتُنا...والباقي تفاصيل. نَظِّف قلبَك وَكَفَّك...أَعِد ترتيب أفكارِك. حَدِّد أولويّاتك... أرجوك خليك بالبيت. الطاعون كالنّار المُشتَعِلة..وأنتُم وَقودها! فتَفَرَّقوا..حتّى لا تَجِد النار ما يُشعِلها فَتَنطفٍئ وحدها"...عمرو بن العاص.. كما في الطَاعون كذلك في كورونا.









أما هيدى كرم فنشرت فيديو تشرح فيه كيف ذهبت للسوبر ماركت، وحالة الشك التى انتابتها من الأشياء التى اشترتها ومن يديها بعد الذهاب للمنزل من أن تكون محملة لفيروس كورونا .





وقالت هيدى " مش عارفة استعمل الحاجات اللى جبتها ولا اسيبها ١٢ ساعة ولا أعمل إيه ياريت تقولوللى".









ونشرت الإعلامية دعاء فاروق يومياتها مع أبنائها وهى تقوم بالطبخ لهم بعض الوجبات بيديها.









كما نشرت بعض المنشورات لحث المتابعين على التبرع لبعض المؤسسات الخيرية التى تساهم فى تقديم الطعام والأموال للمتضررين منحظر التجوال .





ونشرت إسعاد يونس فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام من منزلها تحث متابعيها على الجلوس فى المنزل .









وقالت "خليك فى البيت ،وقبل ما انزل افتكر ان نزولك ممكن يجيب الوباء لأهل بيتك،ولكل اللى حواليك وعلشان انت واللى حواليك غاليين عليناخليك قد المسئولية ..خليك فى البيت ".