أحمد موسى يعلق على مشهد الحرم المكي خاليا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيوش العالمية تقوم بتشييد مستشفيات ميدانية وبدأت الدول التي تعاني من أزمة كورونا في استدعاء الأطباء الذين تم إحالتهم للمعاش.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" : "شوارع مكة المكرمة والحرم المكي خالي من المصلين، وده اصعب منظر اشوفه في حياتي ولما اشوف ده يشعرني بالحزن".





واكمل أحمد موسى: "السعودية تتخذ إجراءات للحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا، كذا الحال في الامارات والكويت والاردن".





وتابع احمد موسى:" لما تشوف الصلاة دلوقتي الحرم المكي هتلاقيهم عدد قليل فقط من المصلين".





الـ 100 مليون مصري متواجدين داخل منازلهم تنفيذا لـ قرار حظر التجوال ".. وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".



