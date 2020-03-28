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توك شو

أحمد موسى يعلق على مشهد الحرم المكي خاليا

السبت 28/مارس/2020 - 09:51 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
 قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيوش العالمية تقوم بتشييد مستشفيات ميدانية وبدأت الدول التي تعاني من أزمة كورونا في استدعاء الأطباء الذين تم إحالتهم  للمعاش.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" : "شوارع  مكة المكرمة والحرم المكي خالي من المصلين، وده اصعب منظر اشوفه في حياتي ولما اشوف ده يشعرني بالحزن".

واكمل أحمد موسى: "السعودية تتخذ إجراءات للحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا، كذا الحال في الامارات والكويت والاردن".

وتابع احمد موسى:"  لما تشوف الصلاة  دلوقتي الحرم المكي هتلاقيهم عدد قليل فقط من المصلين".

 الـ 100 مليون مصري متواجدين داخل منازلهم  تنفيذا لـ قرار حظر التجوال ".. وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  اتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض  المواجه فيروس كورونا والأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
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