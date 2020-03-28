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أخبار البلد

الزراعة توضح الفئات المستثناه من الحظر ..تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، أن  الكتاب الدوري لمجلس الوزراء أوضح اللبس الذي يحدث لدى البعض بشأن المسموح به والممنوع خلال أيام الحظر وبخاصة يومي الجمعة والسبت.

 وأشار إلي أنه بعد محادثة مع السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن محلات بيع السلع الغذائية لا ينطبق عليها الحظر وكذلك سيارات نقل السلع الغذائية أي كان نوعها خضر فاكهة لحوم ألبان اسماك دواجن وكذلك أسواق بيع الجملة في المحافظات مثل العبور أو أكتوبر على يقتصر العمل بها خلال ساعات الحظر على استلام البضائع فقط وليس البيع للجمهور .

 وتابع :"جميع المولات التجارية فهي مغلقة يوم الجمعة والسبت وبديهي فإن محلات الغذاء بداخلها ستكون مغلقة ولا يخفى عليكم الهدف من ذلك حتى لا يتجمع آلاف المواطنين في كافور مثلا وبالتالي يتعرض الجميع للإصابة بالفيروس". 
 
وأوضح إبراهيم أن سيارات نقل السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وكذلك نقل المواشي للمجازر لذبحها وايضا نقل مناحل العسل .

ونوه الى أن رئيس مجلس الوزراء أكد اليوم خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة انه لن يتم حظر سيارات نقل مستلزمات الإنتاج حتى لا تتوقف المصانع والمزارع .
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