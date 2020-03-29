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منوعات

طبيب يصيب قبيلة أمازونية بفيروس كورونا .. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت نتائج تحليل  أجراها طبيب يعمل مع أكبر قبيلة في منطقة الأمازون إيجابية اصابته   بفيروس التاجي.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأخبار أمس   أجراس الإنذار حول انتشار  الوباء  لى المجتمعات الأصلية الضعيفة والنائية  

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، عاد الطبيب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، من إجازته يوم 18 مارس للعمل مع قبيلة تيكوناس ، وهي قبيلة تضم أكثر من 30،000 شخص يعيشون في أعالي الأمازون بالقرب من الحدود مع كولومبيا وبيرو.

وقالت الوزارة إن الطبيب  أصيب بحمى في وقت لاحق من ذلك اليوم ودخل في عزلة ، وكانت نتيجة اختباره إيجابية لمرض الجهاز التنفسي كوفيدي 19 بعد ذلك بأسبوع.

وقالت الوزارة إن ثمانية من أفراد القبيلة الذين عالجهم في أول يوم عمل فيه لخدمة الصحة المحلية سيساي تم عزلهم أيضا في منازلهم ويخضعون للمراقبة.
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