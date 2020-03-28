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أماني الخياط: مصر ثاني دولة عالميا تطبق الحجر الصحي للوقاية من كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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أسامة علي

قالت الإعلامية أمانى الخياط إن الدولة المصرية، ثانى دولة عالميا تطبق نظام الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأسبوعين الحالى والقادم مهمين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتابعت  الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" ، ان الدولة المصرية بدأت مواجهة فيروس كورونا في وقت مبكر أوصلنا إلى المشهد المطمئن الآن، لافتة إلى أن القطاع الطبى هو خط الدفاع الأول حاليا للقضاء على فيروس كورونا.

وتابعت : جميع أبناء الدولة المصرية يعملون الآن كتف بكتف للحفاظ على الدولة الوطنية.

وأكدت الخياط، أن الأجهزة الصحية العالمية حاليا ترد على أسئلة هامة لدى الشعب المصرى منها أين وضع النظام الصحى بمصر بالنسبة لباقى الأجهزة الصحية العالمية.

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