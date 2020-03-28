مجدي نزيه يكشف عن أطعمة تمد الجسم بالطاقة.. فيديو

قال الدكتور مجدى نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ، إن الينسون والقرفة مضادات للفيروسات، كما أن الطاقة يمكن أن نحصل عليها من العيش والأرز والمكرونة .





وأضاف مجدى نزيه خلال حواره في برنامج "باب الخلق" المذاع علي قناة "النهار" ، أنه من الضروري تناول البروتينات مثل "الفراخ واللحوم والعدس".





واوضح مجدى نزيه ، يجب ان نعمل على إصلاح نمط الحياه اليومي، وهو الاستيقاظ مبكرا والنوم في الوقت الطبيعي دون تأخر، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة المختلفة.





وقال إن الحركة تساعد على تنشيط الدورات الدموية التخصصية في الجسم التي تساعد علي إصلاح جميع اعضاء الجسم عن طريق وصول الدم اليها .



