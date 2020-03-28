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رياضة

خاص.. الترجي يقترب من ضم بن عيادة.. والأهلي والزمالك لم يفاوضاه

السبت 28/مارس/2020 - 10:10 م
حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
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إسماعيل محمود
علم صدى البلد، أن الجزائري حسين بن عيادة لاعب نادي شباب قسنطينة الجزائري،  لم يتلق أي اتصالات هو أو وكلاؤه من ناديي الأهلي والزمالك، بخصوص انتقاله لأي منهما في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه لم يحصل أي تفاوض بين اللاعب وقطبي الكرة المصرية، حتى عن طريق وكلائه، مفندًا جميع الشائعات التي ربطته بالانتقال لأي منهما الصيف القادم.

وأضافت المصادر أن نادي الترجي التونسي تواصل مع اللاعب وأبدى رغبته بالتعاقد معه ، وأنهما في مرحلة الاتفاق على العقد، لينضم اللاعب لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وذكرت المصادر أن اللاعب رحب بالفكرة في اللعب لأي من القطبين المصريين، لما يتمتعان به من شعبية حيث إنهما من أكبر الفرق في القارة، لكن بشرط أن يكون العرض جادا ورسميا من أي منهما.
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