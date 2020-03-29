AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادى بـ"مستقبل وطن ": تشكيل غرفة لخدمة غير القادرين وتعقيم المنازل من فيروس كورونا بالجيزة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:01 ص
حزب مست
حزب مست
Advertisements
ماجدة بدوي
أعلن محمد سلطان أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، تشكيل غرفة إدارة أزمات ، تهدف إلي تقديم يد العون لسكان مدينة حدائق الأهرام من كبار السن وغير القادرين، من خلال توزيع شنطة الوقاية من فيروس “كورنا المستجد كوفيد – 19” مجانى ، وتوصليها للمنازل على كبار السن وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أمين العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الغرفة تتولى عملية تطهير وتعقيم ورش المنازل للمواطنين غير القادرين ، وتوزيع شنط الوقاية عليهم ، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشباب المتطوع للمساعدة ومد يد العون والمساهمة الفعالة في ظل الظروف الحالية.

وتابع: "أن الغرفة بدأت عملها منذ أسبوع تقريبًا ومازلت مستمرة وبالتعاون مع فريق من الشباب المتطوع للتوصيل والتيسير علي مواطنى حدائق الأهرام".

ويأتى ذلك في ظل ما تشهده الدولة المصرية ، وما تبذله من جهود على كافة الأصعدة لمجابهة فيروس “كورونا المستجد كوفيد – 19” ، ومنشادات وزارة الصحة للمواطنين بإتخاذ كافة التدابير من الحماية والوقاية والتعقيم ومنع التجمعات تفاديًا لإنتشار الفيروس ونقل العدوي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يتابع ويرصد.. حصاد اليوم الأول للانتخابات التكميلية فى الجيزة

الهتافات تهز مقر غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بعد فوز محمد أبو العينين في إنتخابات الجيزة

الصديق وقت الضيق.. طائرة إماراتية مجهزة لمساعدة الصينيين ضد كورونا

غرف عمليات "مستقبل وطن" تساند في أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع وميادين المحافظات.. صور

على مدار يومين.. ننشر نشاط مستقبل وطن لشفط المياه في 13 محافظة

كنيسة ومسجد.. ماذا فعل مستقبل وطن لمواجهة كورونا في أسوان..شاهد

ترشيحاتنا

يقوى المناعة ويقتل الفيروسات .. طعام مهمل به فوائد خارقة

ظهر فى برامج تليفزيونية.. ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامى لمنظمة دولية

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

لم يدخلهما كورونا.. محافظتان مصريتان خاليتان من الفيروس.. لماذا؟

شاهد .. صينيون يقلبون سيارة شرطة في مظاهرات غاضبة بـ ووهان

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها