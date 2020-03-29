قيادى بـ"مستقبل وطن ": تشكيل غرفة لخدمة غير القادرين وتعقيم المنازل من فيروس كورونا بالجيزة

أعلن محمد سلطان أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، تشكيل غرفة إدارة أزمات ، تهدف إلي تقديم يد العون لسكان مدينة حدائق الأهرام من كبار السن وغير القادرين، من خلال توزيع شنطة الوقاية من فيروس “كورنا المستجد كوفيد – 19” مجانى ، وتوصليها للمنازل على كبار السن وتلبية احتياجاتهم.





وأضاف أمين العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الغرفة تتولى عملية تطهير وتعقيم ورش المنازل للمواطنين غير القادرين ، وتوزيع شنط الوقاية عليهم ، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشباب المتطوع للمساعدة ومد يد العون والمساهمة الفعالة في ظل الظروف الحالية.





وتابع: "أن الغرفة بدأت عملها منذ أسبوع تقريبًا ومازلت مستمرة وبالتعاون مع فريق من الشباب المتطوع للتوصيل والتيسير علي مواطنى حدائق الأهرام".



