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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: صندوق التكافل يعفي من الغرامات والرسوم ويؤجل أقساط القروض 6 شهور

السبت 28/مارس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن الزملاء أعضائها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق 3 قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق وهي:

1- إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.  

2- إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

3- تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر إبتداء من شهر أبريل.

وأوضح النقيب أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.
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