شباب البرنامج الرئاسي للأطباء: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب

وجه شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، رسالة إلى الأطباء خط الدفاع الأول فى مواجهة انتشار وباء كورونا.

وجاء نص الرسالة على الصفحة الرسمية لشباب البرنامج الرئاسى على موفع التواصل الاجتماعى «فيس بوك » كالتالى: « من شباب البرنامج الرئاسي إلى أبطالنا وزملاؤنا الاطباء على خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار وباء كورونا..نعلم أن المسئولية صعبة، نعلم أنكم تحملون أرواحكم على أيديكم من أجل سلامتنا وأمننا جميعا، نعلم أيضا أنكم تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب .



