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أخبار البلد

شباب البرنامج الرئاسي للأطباء: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب

السبت 28/مارس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجه شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، رسالة إلى الأطباء خط الدفاع الأول فى مواجهة انتشار وباء كورونا.

وجاء نص الرسالة على الصفحة الرسمية لشباب البرنامج الرئاسى على موفع التواصل الاجتماعى «فيس بوك » كالتالى: « من شباب البرنامج الرئاسي إلى أبطالنا وزملاؤنا الاطباء على خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار وباء كورونا..نعلم أن المسئولية صعبة، نعلم أنكم تحملون أرواحكم على أيديكم من أجل سلامتنا وأمننا جميعا، نعلم أيضا أنكم تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب.

كل الفخر والتحية لكم، أطباء وممرضين ومسعفين وعمال، سنظل معكم مساندين وداعمين في مهمتكم العظيمة.. يلا شارك وحط صورتك جوة الفريم، و#ادعم_الجيش_الأبيض».


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