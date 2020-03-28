محمد الباز: مصر تواجه فيروس كورونا والشائعات معًا .. فيديو

قال الاعلامى محمد الباز ، مقدم برنامج 90 دقيقة ، إننا نحاول الرد على الشائعات ليكون لدينا اكبر مساحة من الفهم والاجابه عن الاسئلة التى تدور فى اذهان الناس ، خاصة فى ظل انتشار الشائعات.
واضاف الاعلامى محمد الباز ، من خلال حواره ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أن مصر تواجه فيروس كورونا مع كم هائل من الشائعات التى تهدف إلى إنهاك البلد وتشتيت جهودها لانها فرصة للطامعين.
واشار " الباز " إلى ان هناك بعض الشائعات التى تواردها البعض أن الدولة المصرية تزيد المرتبات وتعطى حوافز واموال للناس ، مؤكدا ان مجلس الوزراء ينفى صدور قرارات بصرف معونات ومنح وزيادة كبيرة فى الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص .
وتابع أنه لرفع العبء عن كاهل المواطنين من تداعيات كورونا وزير القوى العاملة اعتمد تسجيل بيانات 500 الف عامل غير منتظم، حتى الان وتم تدقيق بيانات المسجلين تمهيدا لرعايتهم ، مؤكدًا ان الدولة قامت بعمل عدد من القرارات واعلنت عليها.