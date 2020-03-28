محمد الباز: مصر تواجه فيروس كورونا والشائعات معًا .. فيديو

قال الاعلامى محمد الباز ، مقدم برنامج 90 دقيقة ، إننا نحاول الرد على الشائعات ليكون لدينا اكبر مساحة من الفهم والاجابه عن الاسئلة التى تدور فى اذهان الناس ، خاصة فى ظل انتشار الشائعات.

من خلال حواره ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أن

واشار " الباز " إلى ان هناك بعض الشائعات التى تواردها البعض أن الدولة المصرية تزيد المرتبات وتعطى حوافز واموال للناس ،

وتابع أنه لرفع العبء عن كاهل المواطنين من تداعيات كورونا وزير القوى العاملة اعتمد تسجيل بيانات

500 الف عامل غير منتظم

، حتى الان وتم تدقيق بيانات المسجلين تمهيدا لرعايتهم ، مؤكدًا ان

الدولة قامت بعمل عدد من القرارات واعلنت عليها.