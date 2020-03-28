AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: مصر تواجه فيروس كورونا والشائعات معًا .. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 11:43 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الاعلامى محمد الباز ، مقدم برنامج 90 دقيقة ، إننا نحاول الرد على الشائعات ليكون لدينا اكبر مساحة من الفهم والاجابه عن الاسئلة التى تدور فى اذهان الناس ، خاصة فى ظل انتشار الشائعات.

واضاف الاعلامى محمد الباز ، من خلال حواره ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أن مصر تواجه فيروس كورونا مع كم هائل من الشائعات التى تهدف إلى إنهاك البلد وتشتيت جهودها لانها فرصة للطامعين.

واشار " الباز " إلى ان هناك بعض الشائعات التى تواردها البعض أن الدولة المصرية تزيد المرتبات وتعطى حوافز واموال للناس ، مؤكدا ان مجلس الوزراء ينفى صدور قرارات بصرف معونات ومنح وزيادة كبيرة فى الرواتب للمواطنين وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص .

وتابع أنه لرفع العبء عن كاهل المواطنين من تداعيات كورونا وزير القوى العاملة اعتمد تسجيل بيانات  500 الف عامل غير منتظم، حتى الان وتم تدقيق بيانات المسجلين تمهيدا لرعايتهم ، مؤكدًا ان الدولة قامت بعمل عدد من القرارات واعلنت عليها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز مدافعا عن التلفزيون المصري: مذيعة الـ BBC من أخطأت أثناء جنازة مبارك

محمد الباز: بعض الناس مستكترين أننا معندناش كورونا.. فيديو

الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات..فيديو

تعليق محمد الباز على تخاريف الجارديان .. فيديو

بالدليل.. الباز يكشف مخطط الجماعات الإرهابية لفبركة شائعات عن كورونا.. شاهد

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

ترشيحاتنا

حجر صحي في البحر .. الراقصة صوفينار تثير الجدل مجددا

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 10 أعوام

الأثار: سقوط "شخشيخة" من سقف مسجد علي باشا حلمي

استيراد 141 ألف رأس عجول و74 طن لحوم وكبد وكلاوي لضبط الأسعار

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها