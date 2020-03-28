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الاتصالات: 10 جيجا انترنت و٣٠٠٠ دقيقة مجانا من جميع الشبكات هديتنا لأطباء وتمريض كورونا.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 10:50 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
علق  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منح  باقة الانترنت المعلنة للاطباء والتمريض في مستشفيات العزل قائلًا ً " هذه مبادرة مطروحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول الاربعه تشمل 3000 دقيقة و10 جيجا إنترنت مجاني والهدف منها توجيه تحية وتقدير وإجلال وإحترام لهؤلاء وهي خط الدفاع الاول في أزمة فيروس " كورونا " لمساعدتهم في التواصل  مع ذويهم واسرهم  "

وعقب الوزير على شكاوى الجمهور في اليوم الرابع من حظر التجوال  حول تراجع  جودة خدمات الانترنت قائلًا "الخدمة تقدم للجمهور عبر عدة أجزاء  بداية من منزل المشترك عبر الشبكة الداخلية في البيوت ثم الجزء الثاني والثالث من المنزل للسنترال  للبوابات الخارجية ثم الجزء الرابع  وهي الخوادم التي تستضيف المواقع التي يدخل عليها الجمهور  مشيرًا إلى أنه خلال  العام الماضي 2019 قامت الوزارة  برفع كفاءة المرحلة الثانية والثالثة  من المنازل للسنترالات وللبوابات الخارجية من خلال رفع سعة البوابة الخارجية لنقل المعلومة لداخل مصر حيث رفعت الكفاءة 6 أضعاف بتكلفة 30 مليار جنيه.

وكشف  في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن الاجراءات التي إتخذتها الدولة العام المنقضي أسهمت كثيرًا  في إستيعاب الارقام غير المسبوقة  التي تشهدها أزمة كورونا مع حظر التجوال من زيادة الوالجين إلى شبكة الانترنت  عازيًا  إضطراب الخدمات في الاوقات الحالية يعود لمشاكل تقنية بعضها يتعلق بعدم تحديث أجهزة الروتر في المنازل أو موقع الروتر نفسه داخل البيوت بحسب قوله.

  وأكمل هناك أسباب  يعود إليها ضعف الانترنت وهي الاحمال غير المسبوقة التي تتعرض لها البوابات الخارجية رغم اننا قمنا برفع كفاءتها بنحو 30%  وسنعمل على رفع هذه الكفاءة لمواجهة الاحمال  خاصة في ظل زيادة الاحمال على المواقع التعليمية التي زادت خمسة اضعاف بالاضافة لزيادة الاقبال على المواقع الترفيهية في أوقات الذروة مع فرض حظر التجوال "

و أشار إلى أن  الخوادم الخارجية للمواقع الترفيهية  تواجه أحمالا متزايدة في كل العالم مع أزمة كورونا وهذا لم يكن مخططا له .
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