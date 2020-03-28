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محافظات

مشهد كارثي.. ماذا حدث على شاطئ المنتزه رغم إغلاقه بسبب كورونا.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 10:53 م
تزاحم السيارات على
تزاحم السيارات على الشاطئ
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أحمد عبد العزيز
حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور التي تظهر تزاحم المواطنين بسياراتهم على مداخل شاطئ المنتزه بالإسكندرية رغم تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قددأ صدر، أمس، قرارا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبار من اليوم ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه جرى إغلاق 61 شاطئا تمتد من أبو قير وحتى أبو تلات، تنفيذا لقرار المحافظ.

وأضاف "رشاد"، في تصريح له، اليوم، أن الشواطئ خالية تماما من الزوار، موضحا أنه جرى توزيع فرق تفتيش علي جميع الشواطئ لمنع تواجد أى جمهور.

وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى رصد بعض الجماهير تتواجد على سور الكورنيش وتم الاستعانة بالأقوال الأمنية ومطالبة الجماهير بالانصراف خوفا عليهم.



 
مشهد كارثي.. ماذا حدث على شاطئ المنتزه رغم إغلاقه بسبب كورونا.. شاهد
مشهد كارثي.. ماذا حدث على شاطئ المنتزه رغم إغلاقه بسبب كورونا.. شاهد
مشهد كارثي.. ماذا حدث على شاطئ المنتزه رغم إغلاقه بسبب كورونا.. شاهد
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