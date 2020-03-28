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ثقافة

الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب

السبت 28/مارس/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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صدى البلد
ضمن عروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك التى تقدمها وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب يبث فى السادسة مساء الاحد 29 مارس عرض الاطفال الجميلة والوحش ويليه باليه بحيرة البجع لفرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسى.

عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل نفس الاسم وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره ، ليقع فى غرامها وتكتشف انه امير مسحور ويقوم ببطولته مروة عبد المنعم ، هشام المليجى ، زينب وهبى ، سيد جبر ، احمد عثمان ، حسن يوسف ، الاء المصرى ، وائل ابراهيم ، منصور عبد القادر ، احمد يوسف ، هناء سعيد ، محمد الشربينى ، اشرف عبد الفضيل ، ديكور شادى عبد الحميد ، الحان هشام طه ، استعراضات اشرف فؤاد ، تأليف واشعار ناصر محمود ، مخرج منفذ جاد الشهاوى واخراج محمود حسن.
 
اما باليه بحيرة البجع تدور احداثه فى اربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج  لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقتهن لكنه يفاجأ بتحولهن الى أميرة ووصيفاتها وبعد اطمئنان  الاميرة  البجعة  تروى له حكايتها وتتوالى الاحداث .
الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب
الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب
الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب
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