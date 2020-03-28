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برلمان

أخبار البرلمان | بشري سارة بشأن أنخفاض أسعار البنزين بسبب كورونا.. وصرف العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات في هذا الموعد

السبت 28/مارس/2020 - 10:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 28 مارس:



كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة السر في انخفاض سعر برميل نفط خام أمريكي، ودور فيروس كورونا في ذلك.



أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستعكف عقب عودة انعقاد مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي، وذلك بعد إقراره من قبل الحكومة، على أن يتم الانتهاء منه داخل اللجنة وإحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه وإقراره رسميا.



أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة التربية والتعليم، التي تمثلت فيه وضع مجموعة من مدارس محافظة القليوبية على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد.



أعلن النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بجانب العلاوة الدورية للموظفين، في يوليو المقبل 2020، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العلاوة الدورية، وموافقة التضامن على مشروع قانون العلاوات الخمس.




أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العلاوة الدورية ليست لها علاقة بتداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها دعم مالي دوري يُصرف للموظفين في أول يوليو من كل عام، كما يخصص لها ميزانية محددة كل عام، في المقابل تم تخصيص ميزانية مستقلة لمواجهة فيروس كورونا تقدر بـ100 مليار جنيه.



أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والتي تمثلت في وضع مجموعة من مدارس محافظة القليوبية على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا.


قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة أعدت خطة أزمات أكثر من رائعة لمواجهة فيروس كورونا، ومن ضمن الخطة التي اعدتها ما صرح به وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية بخصوص استبدال الامتحانات بمشروع بحثي وغيرها.
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