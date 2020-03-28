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رياضة

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

السبت 28/مارس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، السبت، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:


كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مسئولي النادي الأبيض استقروا على استعادة خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك بنهاية الموسم الجاري وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع سموحة.


كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، عن فشل عمله بقناة الزمالك.


حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي تجهيز برنامج تدريبيا جديدًا كي يخضع له اللاعبون خلال فترة توقف الدوري.


طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برفع العقوبة عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد إيقافه لمدة 10 مباريات من جانب لجنة الانضباط، وذلك حال إلغاء الموسم الكروي وعدم استمرارها في الموسم المقبل.
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