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الصحة: معدلات الشفاء من كورونا فى مصر من أعلى النسب عالميا

السبت 28/مارس/2020 - 10:44 م
المتحدث بإسم وزارة
المتحدث بإسم وزارة الصحة
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أسامة علي

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإصابات بفيروس كورونا فى مصر والدول المجاورة تزداد من  8 لـ 10% يوميا.


وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية له،أن الوزارة مستمرة فى أعمال التقصي والتتبع بالنسبة لحالات كورونا فى كافة المحافظات، والمؤشرات بصفة عامة، نجد شفاء 121 مصابا بفيروس كورونا من إجمالى 576 إصابة، يؤكد أن مصر من  اعلى الدول عالميا في نسب الشفاء من الفيروس أن لم تكن الاعلى عالميا.


ودعا خالد مجاهد، المواطنين عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المتمثلة فى ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ 38 درجة، سعال جاف، وضيق تنفس التوجه إلى أقرب مستشفى حميات.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.


وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

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