الديون تحاصرنا.. مطلقة تناشد التضامن لتخصيص معاش تكافل وكرامة للإنفاق على بناتها

استغاثت رشا حسن، المقيمة بميت عقبة فى الجيزة، عبر رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص معاش تكافل وكرامة، لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها، وتسديد ديونها البالغة ٦ آلاف جنيه.





تقول فى رسالتها: "كان زوجى أرزقيا يبيع منظفات بمحل صغير بالشارع، ولكنه تعرض لخسائر فادحة، وتحملت تسديدها، ثم بعد ذلك طلقني وتركنى أنا وبناتى دون عائل".





وأضافت: "ذهبت لصاحب المحل كى يسقط عني بعض الديون، ورغم أننى قمت بدفع معظمها، إلا أن هناك ٦٠٠٠ جنيه ما زالت مستحقة علينا، ولا أملك شيئا أصرف على بناتى منه، وبنتى مخطوبة وتحتاج إلى التجهيز، وأهل العريس يطالبوننى بسرعة تجهيزها حتى لا يقوموا بفسخ الخطوبة.





وتابعت: "أنا مريضة ولا أستطيع العمل وأحتاج إلى العلاج، ولا أجد ما أنفق به على بناتى الثلاثة، كما أنهم يحتاجون إلى مصاريف دراسية كثيرة".





واختتمت: كل ما أطلبه هو تخصيص معاش تضامن اجتماعي لى ولأبنائى يعيننا على تلك الحياة الصعبة وتسديد الديون.





للتواصل مع الحالة: ٠١١٤٩٠٩٢٤٥٣





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



