بعد قرار الصناعة بحظر تصدير الفول والعدس.. تحركات حكومية لتيسير الافراج عن السلع الاستراتيجية.. وخبراء: حان دور القطاع الخاص

المالية تصدر قرارات لتيسير الإفراج الجمركي عن السلع بالموانئ.. تفاصيل

تفاصيل قرار حظر تصدير البقوليات 3 شهور

وقف تصدير جميع أصناف البقوليات ٣ أشهر لتوفير احتياجات المواطنين.. تفاصيل

الغرف التجارية يرحب بقرار الصناعة

اقتصادي يشيد بقرار الصناعة بحظر تصدير الفول والعدس





أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .





ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .





وحصل موقع "صدي البلد" الإخباري، علي نص قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بحظر تصدير كافة أصناف البقوليات لمدة 3 شهور.





قال القرار الصادر عن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارية برقم 194 لسنة 2020، و الذي تم اعتماده اليوم السبت؛ إنه سيتم العمل بذلك القانون بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.





طالب قرار " جامع" الجهات التنفيذية بالوزارة باعلمل علي تنفيذ ما جاء به، موضحا أن تك الاجراءات تأتي في اطار الضوابط الاتحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعكف وزارة المالية حاليا علي اصدار قرارات لتيسير اجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية ما في ذلك البقوليات و مستلزمات الإنتاج من المنافذ الجمركية المختلفة؛ بغرض تقليل الآثار الضارة جراء ظهور وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيره علي الاقتصاد القومي.

كشف مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" عن توجه وزارة المالية لإصدار قرار يقضي بسرعة الإفراج عن البضائع والحاويات الواردة من الخارج وتحتوي علي سلع استراتيجية ومسلتزمات انتاج.

قال المسئول إن القرار المزمع اصداره سيتضمن ايضا امكانية تأجيل أداء بعض الرسوم الجمركية علي أرضيات الشحنات بالموانئ و المنافذ حال تخزين بعض السلع غير التالفة، موضحا أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع عمليات الفحص و التتبع للشاحنات والرسائل الجمركية الواردة لمنافذ الجمركية ضمن الأليات الحمائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسئول إن مصلحة الجمارك كان لها علم مسبق باصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر تصدير البقوليات و السلع الاستراتيجية للخارج لمدة 3 شهور علي الأقل، موضحا أن القرار تم بالتنسيق مع " الجمارك" إذ أن المنافذ الجمركية ستنفذ تلك التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

واصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم قرارا بحظر تصدير البقوليات وما في حكمها للخارج لمدة لا تقل عن 3 شهور، ملزمة الجهات المعنية بسريان ذلك القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

واعفي البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين الماضيين، السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من الحدود القصوي للإئتمان من البنوك، ضمن الاجراءات لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا.

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر .

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار ياتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق من خلال توفير كافة السلع لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد( العربي) أن هناك تكاتف كبير بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ علي استقرار السوق خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج الي تعاون الجميع لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

كما أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة الكبير والذي يزداد يوما بعد الاخر لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف الاتجاهات مشيرا إلي أن عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية قرار مهم لتوجية الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الحالية بما يحافظ علي استقرار السوق وهو ما نسعي اليه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت ان هذا القرار ياتي فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدارسات الاقتصادية والاستراتيجية، بقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بحظر تصدير البققوليات، مؤكدا أنه يدعم الاقتصاد القومي.





قال " أبوزيد" في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إن القرار يسعي لتقليل الآثار الاقتصادية بسبب فيروس كورونا و تأثر قوي الانتاج الوطني علي مدار الـ10 أيام الأخيرة بشكل جزئي.





أوضح " أبوزيد" أن توفير طلبات السوق المحلي مسألة أمن قومي خصوصا و أن البقوليات والحبوب تعد من السلع الاستراتيجية والتي ينبغي أن تتدخل الحكومة لتوفيرها بأسعار تنافسية ومتاحة لكل فئات المجتمع خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل.





واصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم السبت قرارا بمنع تصدير البقوليات لمدة 3 شهور لدعم الاقتصاد القومي باعتبارها احد اجراءات الحكومة لتقليل الاثار الاقتصادية علي الأسواق جراء انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.