الطب النفسي ينصح بعدم الاستماع للأخبار السلبية عن كورونا لمدة 48 ساعة

من يعانى من الاضطرابات والهلع لا يسل فيديوهات على السوشيال ميديا . قال الدكتور إبراهيم مجدى حسين ، استشارى الطب النفسى ، تعليقًا على فيديو السيدة تبكى خوفًا من فيروس كورونا وتطالب الحكومة بحظر كلي،









وأضاف الدكتور إبراهيم مجدى حسين ، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أنه يشك فى صحة فيديو السيدة التى تبكى خوفًا من كورونا









وأشار استشارى الطب النفسى ، إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير فى وقت الأزمات ولها دور فى إدارتها للأزمات ، موضحًا أن " السوشيال ميديا أظهرت ناس عدة على المسرح " .









وتابع استشارى الطب النفسى ، أن العديد من الناس الآن تلعب على فكرة " التريند "من خلال أرعاب الناس وتخويفهم بشكل زايد عن اللزوم ، أو يعمل على طمئنينة الناس وزرع فكرة أن كورونا عبارة عن مؤامرة فى عقول الناس وللاسف هذه الفيديوهات تحصد الآلاف من المشاهدة .







