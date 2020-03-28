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الطب النفسي ينصح بعدم الاستماع للأخبار السلبية عن كورونا لمدة 48 ساعة

السبت 28/مارس/2020 - 11:38 م
استشارى طب نفسى
استشارى طب نفسى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إبراهيم مجدى حسين ، استشارى الطب النفسى ، تعليقًا على فيديو السيدة تبكى خوفًا من فيروس كورونا وتطالب الحكومة بحظر كلي، من يعانى من الاضطرابات والهلع لا يسل فيديوهات على السوشيال ميديا


وأضاف الدكتور إبراهيم مجدى حسين ، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أنه يشك فى صحة فيديو السيدة التى تبكى خوفًا من كورونا .


وأشار استشارى الطب النفسى ، إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير فى وقت الأزمات ولها دور فى إدارتها للأزمات ، موضحًا أن " السوشيال ميديا أظهرت ناس عدة على المسرح " .


وتابع استشارى الطب النفسى ، أن العديد من الناس الآن تلعب على فكرة " التريند "من خلال أرعاب الناس وتخويفهم بشكل زايد عن اللزوم ، أو يعمل على طمئنينة الناس وزرع فكرة أن كورونا عبارة عن مؤامرة فى عقول الناس وللاسف هذه الفيديوهات تحصد الآلاف من المشاهدة .


وأكد أنه ينصح المشاهدين بعدم الاستماع للاخبار السلبية عن فيروس كورونا لمدة 48 ساعة خاصًا على السوشيال ميديا .
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