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تعليم

تأجيل المقرر الميداني لطلاب «الطفولة المبكرة بالتعليم المدمج بالقاهرة»

الأحد 29/مارس/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن تأجيل المقرر الميداني لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة بنظامى (التعليم المفتوح-التعليم المدمج)، برنامجي الطفولة المبكرة والتربية الخاصة، وذلك نظرا للظروف الراهنة وإغلاق المدارس والروضات.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تقرر تأجيل مقرر التدريب الميداني إلى الفصل الدراسي، حتى يتثنى للطلاب حضور فترة التدريب في أمان.


يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق الدراسة 15 يوم، بدأت من يوم السبت 28 مارس الجاري، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)
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