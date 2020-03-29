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بين الناس

أهالى منشأة القناطر بالجيزة يطالبون بسرعة الانتهاء من محطات الصرف الصحى

الأحد 29/مارس/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن أحمد عيد العقيلى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى ببعض قرى المحافظة وتحديدا قرية أتريس وبعض القرى التابعة لمنطقة وردان بمركز منشأة القناطر، موضحًا أن هذه المحطات جارى العمل فيها من سنين ولم ينته العمل حتى الآن .

ويقول فى رسالته : تعانى القرى التابعة للوحدة المحلية بوردان التابع لمتشاة القناطر بالجيزة من يد الإهمال خاصة فى الخدمات العامة وقد تنفس اهالى اتريس وبنى سلامة والقطا وأبو غالب ووردان الصعداء عندما تم تخصيص 10 أفدنة من أملاك الدولة بناحية وردان لإنشاء محطة للصرف الصحى، وقد استلمتها إحدى شركات المقاولات فى يوليو 2018 وبعد تجريدها من المزروعات لبدء العمل، ولكن فجأة قامت شركة المقاولات بسحب المعدات بدون سابق إنذار ودون معرفة السبب .
علما بأن منازل تلك القرى أغلب مبانيها من الطوب اللبن، وأصبحت عائمة فوق مياه بيارات الصرف الصحى المقامة اسفل تلك المنازل مما يعرضها لخطر الانهيار من آن لآخر.
بيانات الشاكى / رقم قومى 27508222101019 هاتف 01150266963

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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