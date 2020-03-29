أهالى منشأة القناطر بالجيزة يطالبون بسرعة الانتهاء من محطات الصرف الصحى

طالب المواطن أحمد عيد العقيلى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى ببعض قرى المحافظة وتحديدا قرية أتريس وبعض القرى التابعة لمنطقة وردان بمركز منشأة القناطر، موضحًا أن هذه المحطات جارى العمل فيها من سنين ولم ينته العمل حتى الآن .





ويقول فى رسالته : تعانى القرى التابعة للوحدة المحلية بوردان التابع لمتشاة القناطر بالجيزة من يد الإهمال خاصة فى الخدمات العامة وقد تنفس اهالى اتريس وبنى سلامة والقطا وأبو غالب ووردان الصعداء عندما تم تخصيص 10 أفدنة من أملاك الدولة بناحية وردان لإنشاء محطة للصرف الصحى، وقد استلمتها إحدى شركات المقاولات فى يوليو 2018 وبعد تجريدها من المزروعات لبدء العمل، ولكن فجأة قامت شركة المقاولات بسحب المعدات بدون سابق إنذار ودون معرفة السبب .

علما بأن منازل تلك القرى أغلب مبانيها من الطوب اللبن، وأصبحت عائمة فوق مياه بيارات الصرف الصحى المقامة اسفل تلك المنازل مما يعرضها لخطر الانهيار من آن لآخر.

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