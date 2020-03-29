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بين الناس

مواطنة بالإسكندرية تستغيث لإعادة صرف معاشها

الأحد 29/مارس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

أرسلت المواطنة نعمة محمود هريدى، تسكن عمارة رقم 10 - شارع حدايه باشا - جليم - الإسكندرية، شكوى لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،تستغيث فيها بسبب توقف صرف معاشها.


وتقول المواطنة فى شكواها :"سنى 72 سنة أرملة وكنت بقبض معاش شيخوخة حوالى 323، وفجأه اتقطع وابنتى إيمان سألت فى مكتب معاشات الرمل عند الأستاذة عبير.. قالوا والدتك اسمها سقط من على التسجيل فى الكمبيوتر، يعنى غلطة موظف تكلفنى المبلغ البسيط ده اللى كان بيساعدنى على قسوة الحياة".

 

رقم البطاقه / 24812070201602

رقم تليفون  /01224407571

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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