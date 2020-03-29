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بين الناس

مواطن يناشد شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تقسيط مديونية الفواتير

الأحد 29/مارس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد فؤاد عباس جبريل المقيم بكفر الجرايدة - مركز بيلا - كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتقسيط مديونية تراكم فواتير مياه الشرب عليه وذلك بسبب ضغوط الحياة الاقتصادية.

وقال فى رسالته: أتظلم وأستغيث بالسادة المسئولين، حيث إنه لا يوجد أى دخل ثابت وأنا لا أعمل فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص ومحصل شركة المياة ببيلا – كفر الشيخ يطالبنى بمبالغ لا طاقة لى على سدادها حيث إن استهلاكى بسيط بحجة تراكمات قديمة مع العلم بأننى منتظم فى السداد والعداد صالح ورقمه 3423132 – الرجاء تقسيط المديونيات القديمة لعداد مياه الشرب ومراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية.

البيانات محمد فؤاد عباس جبريل الرقم القومى  26905021500675 _ التليفون      01002941501

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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