ملحمة وطنية فى أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.. صور

الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتحقيق المواجهة الصارمة والحازمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد يسير بخطى ثابتة بالتوازى مع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لفرض حظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وما يسبقه من إغلاق كامل للمحال والمولات التجارية فى الخامسة مساءً وذلك منذ يوم 25 مارس الجارى.
وهذا ما شهدته شوارع وميادين وأسواق ومحلات محافظة أسوان فى اليوم الرابع للحظر حيث إلتزم الجميع بعدم خرق الحظر للحفاظ على ما تسعى إليه أجهزة الدولة من خلال حزمة من القرارات لحماية أرواح وسلامة المواطنين من التعرض لأى تداعيات لهذا الفيروس.
ليجسد الجميع ملحمة فى التكاتف والتلاحم من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة على خير وسلام وأمان، فالهدف واحد والكل يسعى بالوصول إلى أقصى درجات الأمان.
وبالتوازى مع ما يقوم به المواطنون من الإلتزام بقرارات وتوجيهات الجهات المعنية، تقوم الأجهزة التنفيذية بأعمال التطهير والتعقيم والرش لكافة المناطق والشوارع والميادين وغيرها ضمن الإجراءات لإحترازية لمكافحة مرض كورونا خلال فترة الإغلاق للمحال والمولات التجارية لتحقيق أقصى درجات السلامة والحماية الكاملة.
فقد قامت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية عن طريق فرقها المتخصصة بالقيام بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لشارع السوق السياحى والشواربى بمدينة أسوان.
كما تم أيضًا بالتعاون مع الشباب المتطوعين من مبادرة معا ضد الكورونا بعمل حملة تطهير وتعقيم شاملة لمحطة السكة الحديدية بأسوان.
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