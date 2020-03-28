ملحمة وطنية فى أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.. صور

الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتحقيق المواجهة الصارمة والحازمة لإنتشار

المستجد يسير بخطى ثابتة بالتوازى مع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لفرض حظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وما يسبقه من إغلاق كامل للمحال والمولات

الخامسة مساءً وذلك منذ يوم 25 مارس الجارى.

التجارية فى