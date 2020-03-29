إعلاميون فى زمن كورونا.. دعاء فاروق: أنا وولادى بنصلى جماعة

روت الإعلامية دعاء فاروق، يومياتها بعد قرار حظر التجول الذى اتخذته الدولة، للحفاظ على حياة الشعب المصرى من الإصابة بفيروس كورونا.









قالت دعاء فاروق، لـ صدى البلد: حظر التجول زاد من ترابطى مع أولادى رغم أننا كنا طوال الوقت معًا، إلا أن السوشيال ميديا كانت واخدانا من بعض.









وأضافت دعاء فاروق: "أصبحنا نصلى جماعة مع بعض ، وأولادى واظبوا على الصلاة،وبنعمل اكل مع بعض.. معظم الوقت فى المطبخ وأحيانًا بنتفرج على أفلام ومسلسلات سوا، وبنزل التصوير ولا أذهب إلى أى مكان".









وتابعت دعاء فاروق: انقطعت عن والدتى وذهبت لها يوم عيد الام رغم انى كنت ناوية عدم الذهاب".









وعن طرق الوقاية التى تتبعها قالت: "عندما أدخل المنزل بغير ملابسى واخد دش والبس هدوم نضيفة ولا أبوس أولادى إلا بعد كل ذلك".