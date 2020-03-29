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أخبار البلد

إعلاميون فى زمن كورونا.. دعاء فاروق: أنا وولادى بنصلى جماعة

الأحد 29/مارس/2020 - 07:02 ص
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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أمل مجدى

روت الإعلامية دعاء فاروق، يومياتها بعد قرار حظر التجول الذى اتخذته الدولة، للحفاظ على حياة الشعب المصرى من الإصابة بفيروس كورونا.



قالت دعاء فاروق، لـ صدى البلد: حظر التجول زاد من ترابطى مع أولادى رغم أننا كنا طوال الوقت معًا، إلا أن السوشيال ميديا كانت واخدانا من بعض.



وأضافت دعاء فاروق: "أصبحنا  نصلى جماعة مع بعض ، وأولادى واظبوا على الصلاة،وبنعمل اكل مع بعض.. معظم الوقت فى المطبخ وأحيانًا بنتفرج على أفلام ومسلسلات سوا، وبنزل التصوير ولا أذهب إلى  أى مكان".



وتابعت دعاء فاروق: انقطعت عن والدتى وذهبت لها يوم عيد الام رغم انى كنت ناوية عدم الذهاب".



وعن طرق الوقاية التى تتبعها قالت: "عندما أدخل المنزل بغير ملابسى  واخد دش والبس هدوم نضيفة ولا أبوس أولادى إلا بعد كل ذلك".

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