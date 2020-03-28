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إطلاق خدمة الواتس اب مع الخط الساخن 105 هذا الأسبوع لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:59 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة ان الوزارة ستطلق غدًا  خطة تدريبية اون لاين للاطباء على البروتوكول العلاجي في كافة المستشفيات لمجابهة فيروس"كورونا "المستجد.

ودعا مجاهد جميع  الاطباء للتسجيل عبر الرابط  المنشور على صفحة الوزارة  مشيرًا في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث أنه خلال الاسبوع الجاري سيتم تفعيل خدمة الواتس اب مع الخط الساخن 105 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتيسير  وصول المواطنيين للخط الساخن".

وتابع مجاهد " لدينا أيضًا مبادرة مع الفيس بوك لمجابهة الشائعات التي تتناثر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس " كورونا " وهي مبادرة ممتدة.
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