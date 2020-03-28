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محافظات

حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد

السبت 28/مارس/2020 - 11:46 م
حملة لتعقيم وتطهير
حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين

بدأت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، في الساعة الأولى من تنفيذ قرار حظر التجوال، في تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز.


وأكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، انطلاق حملات مدعومة بسيارات محمل عليها محركات رش مواد مطهرة لتعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين وواجهات المحلات التجارية والمصالح الحكومية والمنشئات العامة والمنازل بمدينة باريس.


وأضاف كمال، أنه جرى دعم الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز بمحركات رش ومواد تطهير وتعقيم لرش منازل ومنشآت عامة وخدمية بهذه القري الفترة الحالية.


وبدأت المحافظة مطلع الأسبوع الماضي، في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.


من جانب آخر قرر المهندس عادل محمود عباس، موظف بالمعاش بالتبرع بنسبة عشرة بالمائة من مستحقات المعاش الخاص به وذلك من أول شهر أبريل 2020 وبحد أدنى 3 شهور لصالح أزمة كورونا.


وناشد  عادل جميع القيادات والموظفين وأصحاب المعاشات بالتبرع من مستحقاتهم المالية الشهرية سواء رواتب حكومية أو معاشات شهرية، لصالح هذا الغرض على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الظرف الحالي يتطلب تضافر جهود المواطنين من جميع طوائف الشعب للوقوف ومساندة الدولة في مواجهة هذه المحنة.

حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بباريس الوادى الجديد
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