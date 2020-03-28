وزيرة الصحة: 70% من حالات كورونا المكتشفة يوميا مخالطين لمصابين

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إن الحالات اليومية التي يتم اكتشافها 70% منهم من المخالطين للحالات الايجابية ، كما أننا نتوقع ان الاسر التي قمنا بعزلها سيظهر بين أفرادها حالات إيجابية بعد 14 يوما، وتوقعاتنا تكون في محلها.





واضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الاولي"، أن الحالات الأخرى القادمة من السفر، نقوم بعزلهم لمدة 14 يوما، كما أننا نعلم مصدر الحالات، ونعلم ايضا مصدر الحالة التي أصابت هذه الحالات.





وأوضحت هالة زايد ، أنه من الضروري الحفاظ علي اقل عدد إصابات حتي تكون هناك قدرة استيعابية في المنشآت الطبية، كي لا يحدث مثلما حدث في بعض الدول بسبب زيادة الاصابات وعدم قدرة المنظومات الصحية علي علاجهم بسبب أعدادهم .





واستطردت أنه من الضروري أن نأخذ كل حالة على انها اول حالة؛ حتى نمر في الاسبوعين السابع والثامن، بأقل اعداد لانهما هما أصعب اسبوعين تتزايد بهما الاعداد.





واستكملت : أن الحالات كانت تتزايد في الاسبوع الخامس عن الأسبوع الرابع وهذا ما نتوقعه كما اننا ما نعمل عليه هو ان يكون عدد الحالات في اقل عدد ممكن .