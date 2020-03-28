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محافظات

جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 11:56 م
جولة ميدانية لسكرتير
جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول..
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شمس يونس
نفذ اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار حظر التجول.

ياتى ذلك في إطار متابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع سكرتير عام الأقصر، خلال الجولة التي شملت أحياء وسط وشرق وشمال وجنوب الأقصر، وحى المطار، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور.

ووجه اللواء أشرف موافى، بالاهتمام بمستوى النظافة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والمتابعة الدورية من رؤساء الأحياء للمناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة، وإزالة المخلفات أولًا بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع. 

رافق السكرتير العام فى جولته، كل من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، وحاتم جابر مسئول المتابعة الميدانية، وكلا من رئيس حى شمال ، ورئيس حى وسط.
جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.. صور
جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.. صور
جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.. صور
جولة ميدانية لسكرتير الأقصر لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.. صور
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