الطب النفسى يشدد على ممارسة الرياضة داخل المنزل وممارسة الطقوس الدينية

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إننا لابد ان نحترم خوف وقلق الناس بسبب انتشار فيروس كورونا لان الامر يستدعى الخوف والقلق ، منوها الى ان الخوف والقلق من فيروس كورونا بدرجة معقولة أمر يجعلنا نتفادى اضرار الفيروس .





واضاف " المهدى " عبر الهاتف اثناء حواره ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " ، الخوف بدرجة معقولة من فيروس كورونا أمر جيد لانه يجبرنا على القيام بإجراءات احترازية لتفادي الإصابة بالفيروس .





أستاذ الطب النفسي، إلى أن القلق والخوف عند تجاوزهم الحدود يصبح قلق مرضي، وخطورة هذا الأمر أنه يضعف جهاز المناعة الذي يعتبر خط الدافع الأوحد ضد فيروس كورونا، في ظل عدم وجود مصل أو علاج لهذا الفيروس واشار





أستاذ الطب النفسي، أن الفيروس عندما يدخل الجسم، تتحرك ملايين الخلايا المناعية للقضاء عليه، بنسبة 96 % في الحالات المصابة وبالتالى ينجح الجهاز المناعي في القضاء على هذا الفيروس. وتابع





واكد أنه إذا كان هناك خوف يفرز الجسم كورتيزون الذي يضعف الجهاز المناعي، هذا يزيد من خطورة الفيروس ، منوها الى انه من الضرورى

ممارسة الرياضة داخل المنزل خلال هذه الفترة، وممارسة الطقوس الدينية أو لروحية للخروج من أي حالة خوف من هذا الفيروس، والتعايش مع اللحظة الآنية.



