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تعليم

جامعة حلوان تتابع حملة تعقيم شاملة لكليات الجامعة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 ص
تعقيم الجامعات
تعقيم الجامعات
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كريم ناصر
تجري إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 

 

وجابت الحملة العديد من  الكليات الفنية بالجامعة وهي ( الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التربية الموسيقية)، حيث تم تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية، وحارى العمل على تعقيم كافة كليات الجامعة . 


وتشهد جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد  بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.


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