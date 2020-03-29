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محافظات

تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:24 ص
تعقيم كنائس بورسعيد
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
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كتب محمد الغزاوى
شهدت جميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس  ببورسعيد  حملات تعقيم وتطهير شاملة ، تضمنت جميع أرجاء الكنائس والمرافق الموجودة بها ، وذلك في ضوء الأجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.

وتنشر صدى البلد صور توضح أعمال التطهير والتعقيم بعدد من كنائس محافظة بورسعيد ، بجانب فيديو صغير توعوي  من الفيدوهات التي يرسلها أباء كنائس بورسعيد لشعب الكنيسة لتوعيتهم في منازلهم. 

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرذوكس ببورسعيد " بالفعل تم تعقيم وتطهير معظم كنائس بورسعيد بشكل دوري  مثل كنيسة الأنبا بيشوي ، والكاتدرائية ، ومارجرجس وغيرها من كنائس المحافظة ، في ضوء الإجراءات الإحترازية للدولة"

وعن كيفية توعية المسيحين في تلك الفترة قال المتحدث الإعلامي بإسم المطرانية " بالفعل قمنا بعمل ملصقات بجميع الكنائس ، وقمنا بعمل إرشادات توعوية بنظام الـ " البي دي اف " لإرسالها للمواطنين في الجروبات الخاصة بنا أو علي الواتس أب ، منوها بان هذه الإرشادات تشمل كيفية تعقيم منازلهم ، والطرق الصحيحة لغسيل اليدين ، وأهمية ترك مسافات بين المواطنين وبعضهم وغيرها من الإرشادات"

واختتم  القس أرميا " ندعو الله أن تعبر مصر من تلك الفترة الحرجة علي خير  وأن يحمي الله أطبائنا  وأطقم التمريض لدينا لأنهم يخوضون معركة عظيمة  ، و أطالب كل المواطنين بتفيذ قرارات الدولة وعدم النزول من البيوت إلا للضرورة القصوي وذلك حفاظا علي صحتنا جميعا "
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة
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