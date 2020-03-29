تعقيم كنائس بورسعيد وتوعية الشعب بفيدوهات قصيرة

شهدت جميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد حملات تعقيم وتطهير شاملة ، تضمنت جميع أرجاء الكنائس والمرافق الموجودة بها ، وذلك في ضوء الأجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهه فيروس كورونا.





وتنشر صدى البلد صور توضح أعمال التطهير والتعقيم بعدد من كنائس محافظة بورسعيد ، بجانب فيديو صغير توعوي من الفيدوهات التي يرسلها أباء كنائس بورسعيد لشعب الكنيسة لتوعيتهم في منازلهم.





وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرذوكس ببورسعيد " بالفعل تم ت عقيم وتطهير معظم كنائس بورسعيد بشكل دوري مثل كنيسة الأنبا بيشوي ، والكاتدرائية ، ومارجرجس وغيرها من كنائس المحافظة ، في ضوء الإجراءات الإحترازية للدولة"





وعن كيفية توعية المسيحين في تلك الفترة قال المتحدث الإعلامي بإسم المطرانية " بالفعل قمنا بعمل ملصقات بجميع الكنائس ، وقمنا بعمل إرشادات توعوية بنظام الـ " البي دي اف " لإرسالها للمواطنين في الجروبات الخاصة بنا أو علي الواتس أب ، منوها بان هذه الإرشادات تشمل كيفية تعقيم منازلهم ، والطرق الصحيحة لغسيل اليدين ، وأهمية ترك مسافات بين المواطنين وبعضهم وغيرها من الإرشادات"



