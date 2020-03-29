تجديد حبس المتهم بقتل شقيق زوجته في عزبة الهجانة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته؛ في مشاجرة، في مشاجرة لاستيلائهم على منقولات الزوجية «العفش» دون علمه.





وكانت النيابة أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى وعرضها على الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة تحديدا، كما أمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.





وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول شاب في العقد الثاني من عمره لمستشفى مدينة نصر، مصاب بطعنة في بمنطقة البطن وفى حالة حرجة.





انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة في منطقة عزبة الهجانة، وكشفت التحريات أن الزوجة ذهبت يوم الواقعة مع عائلتها لمسكن الزوجية لأخذ المنقولات والعفش، وزوجها لم يكن بالمنزل وليس لديه علم بذهابهم، وأن الجيران هم من أخبروا زوجها ووالدته بقدومهم.



