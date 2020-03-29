AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيق زوجته في عزبة الهجانة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 ص
حبس
حبس
Advertisements
عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته؛ في مشاجرة، في مشاجرة لاستيلائهم على منقولات الزوجية «العفش» دون علمه.

وكانت النيابة أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى وعرضها على الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة تحديدا، كما أمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول شاب في العقد الثاني من عمره لمستشفى مدينة نصر، مصاب بطعنة في بمنطقة البطن وفى حالة حرجة. 

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة في منطقة عزبة الهجانة، وكشفت التحريات أن الزوجة ذهبت يوم الواقعة مع عائلتها لمسكن الزوجية لأخذ المنقولات والعفش، وزوجها لم يكن بالمنزل وليس لديه علم بذهابهم، وأن الجيران هم من أخبروا زوجها ووالدته بقدومهم.

وأضافت التحريات أن الزوج حضر إلى الشقة وتشاجر مع شقيق الزوجة؛ ليقوم بطعنة بمطواة كانت بحوزته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

ننشر أول صورة للأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بمدينة نصر

حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بمدينة نصر

الجنس والعشيق .. أبرز 3 جرائم قتل لـ الازواج فى القاهرة والقليوبية

حبس المتهم بقتل شقيق زوجته بعزبة الهجانة

أم العيال سوابق.. إيمان: زهقت من جوزي فخلصت عليه عشان شكاك

ترشيحاتنا

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

الاتصالات تزف بشرى لـ وزارة الصحة والقطاعات الطبية.. فيديو

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

أستاذ صحة عامة يقترح حلا لتقليل عدد الوفيات بكورونا.. تفاصيل

مشهد كارثي.. ماذا حدث على شاطئ المنتزه رغم إغلاقه بسبب كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده