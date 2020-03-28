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الصحة: تدريب أون لاين لأطباء مصر على بروتوكولات العلاج من كورونا.. غدا

السبت 28/مارس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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أسامة علي

طالب الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، كافة أطباء مصر للتسجيل عبر موقع وزارة الصحة للتدرب غدا أون لاين على بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية له أن موقع التدريب سعته 10 آلاف طبيب، تم توجيه الدعوة بالفعل لـ 4 آلاف طبيب يعملون بمستشفى الحميات والعزل والصدر على مستوى الجمهورية، معقبا: "ندعو 6 آلاف طبيب آخرين لحضور التدريب أون لاين".

 

وأكد خالد مجاهد أن وزارة الصحة وضعت بروتوكولا علاجيًا محدثا تتعامل معه مع الاصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

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