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وزير التعليم: نقدم الحلول لمن يريد أن يتعلم.. واللي مش هيعمل بيها مش هينجح

السبت 28/مارس/2020 - 11:48 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقدم حلولا لمن يريد ان يتعلم، وقمنا بالتسهيل علي الجميع، لذا فعلى من يريد ان يتعلم ان يفعل ما طلب منه، واذا لم يرد عمله، فالقانون يحفظ له ذلك، والقانون يحفظ لي ايضا عدم نجاحه.

واضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناه "الأولى"، ان الدولة قدمت جميع الحلول للطلاب، ولكن الطلاب يريدون ان ينجحوا دون امتحانات، كما وفرت الدولة لهم المناهج والبوابات، وكل شىء يساعدهم، وذلك من خلال بوابة الوزارة علي الانترنت .

واوضح طارق شوقي ، أن الطلاب في سنوات النقل، اذا لم يتقدموا بالبحث؛ لن ينجحوا، كما أننا أوضحنا أن الطلاب سيؤدون الامتحان فيما درسوه، وسنوضح لاحقا الأجزاء التي سيتم حذفها .

وأشار إلى أنه من الضروري الآن، ان يلتزم الطلاب بالمذاكرة؛ لاننا قدمنا جميع الحلول لهم، مستطردا: "اللي مش عايز يتعلم؛ يوفر علي نفسه ويترك غيره يتعلم".

وأكمل حديثه، ان الوزارة ستبحث على حلول بديلة لمن لا يستطيع الوصول إلى الانترنت من الطلاب، كما ان موقع الوزارة يقوم بتغطية جميع الخدمات والاسئلة للطلاب.
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