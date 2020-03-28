اللواء محمد عبد المقصود : الأمور في مصر تسير وفقا لخطط مواجهة كورونا

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا هو الحفاظ على سلامة المصريين.





اللواء محمد عبد المقصود، من خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الامور فى مصر تسير حتى الان كما هو مخطط لها ومنحنى منحفض لازمة كورونا واضاف





واشار رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إلى ان الدولة بدأت خطة إدارة الأزمة منذ ظهور انتشار الفيروس في الصين، وتوقع انتشارة منذ فترة، لافتا إلى أن الدولة بدأت الاستعداد للسيناريو الأول، بإجراءت احترازية وإجراءت ترصد في المطارات.





وتابع رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، أنه عندما كان يتم الإعلان عن إصابة شخص عائد من مصر بكورونا، كان يتم التواصل مع هذه الدولة لمعرفة معلومات عن الشخص، وتقصي المخالطين به خلال فترة تواجده في مصر.





واكد أن عدد الأفراد الذين تم شفاؤهم وصل لـ121 شخصا وهي نسبة مرتفعة ومطمئنة جدا، وتكشف أن إجراءت وزارة الصحة لمواجهة الفيروس ناجحة للغاية.



