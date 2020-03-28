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حوادث

تجديد حبس صاحب محل منظفات لتصنيعه مواد كيميائية وبيعها كمطهرات بمنشأة ناصر

السبت 28/مارس/2020 - 11:33 م
حبس
حبس
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عمرو خليفة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة؛ بتجديد حبس صاحب محل منظفات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر، وإعدادها للبيع للجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة  في منطقة منشأة ناصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم شرطة منشأة ناصر، قيام صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذًا من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بالفناء ، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوى مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"–  9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه فى تركيبها الكحول المطهر بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة.
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