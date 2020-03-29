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اقتصاد

ارتفاع اسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 04:03 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات  للجرام خلال بداية تعاملات اليوم،الأحد، 29-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 168.35 درهم بعد أن كان يسجل 168.31 درهم إماراتي.

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في الإمارات:

 

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (192.39درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (176.36 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.01دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (168.35درهم إماراتي ) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (144.30درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.29دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (112.23  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (96.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (5,983 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,347  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (366.66دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (192,345 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52,376دولار أمريكي)

 

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