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بين الناس

أهالى ألف مسكن يشكون الزحام الدائم خوفا من الكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:59 م
باعة جائلين
باعة جائلين
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كريم ناصر
أرسل القارئ  احمد رشوان ، المقيم بمنطقة الأف مسكن بعين شمس بالقاهرة، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بخصوص انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة فى ظل منع التجمعات. 

وأوضح رشوان ان منطقة الالف مسكن بعين شمس تعانى من الازدحام  يوميا وانتشار الباعة الجائلين فى ظل منع التجمعات للحفاظ على ارواح المصريين من انتشار وباء كورونا. 

وناشد رشوان المسئولين  بسرعة حل المشكلة قبل ظهور اى حالة للمرض بسبب الازدحام . 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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