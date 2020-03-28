أهالى ألف مسكن يشكون الزحام الدائم خوفا من الكورونا

أرسل القارئ احمد رشوان ، المقيم بمنطقة الأف مسكن بعين شمس بالقاهرة، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بخصوص انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة فى ظل منع التجمعات.









وناشد رشوان المسئولين بسرعة حل المشكلة قبل ظهور اى حالة للمرض بسبب الازدحام . وأوضح رشوان ان منطقة الالف مسكن بعين شمس تعانى من الازدحام يوميا وانتشار الباعة الجائلين فى ظل منع التجمعات للحفاظ على ارواح المصريين من انتشار وباء كورونا.