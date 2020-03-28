أخبار 24 ساعة.. عقوبات لمروجي الشائعات حول كورونا.. وترامب يستدعي احتياطي الجيش لمواجهة الوباء

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها خلال التقرير الآتي:









بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية.









طالبت النيابة العامة، المجتمع بأسره، بتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات بخصوص فيروس كورونا، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية؛ قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.









أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا. وأصدر ترامب أمرا لوزير الدفاع مارك اسبر باستدعاء أفرادا من قوات الحرس الوطني والاحتياط ومنتسبي الجيش وذلك لتعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.









أثنت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، على دور الإمارات العربية العربية المتحدة بشأن التعامل مع العالقين المصريين هناك الخاصة وإصدار تمديد الإقامة لهم نظرا للظروف الاستثنائية بفيروس كورونا.وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الخارجية الإماراتية قامت بفتح موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات المصريين بشأن عودتهم للإمارات مرة أخرى.









تتجلى مصر في الآونة الأخيرة بشكل هائل بانظار زائريها خاصة الأجانب الذين يتوافدون إليها للسياحة أو للعمل، بعد أن أثبتت مصر خلال أزمة كورونا التي تسود العالم انها ذات قدرات عالية في العلاج الطبي، بعد تمكنها من علاج العشرات من السائحين المصابين بفيروس كورونا ليعودوا إلى بلادهم حاملين كل الحب والامتنان لمصر التي استطاعت أن تنجيهم من الموت بفيروس كورونا.









حالة من القلق سيطرت على البريطانيين حول صحة الملكة الإليزابيث التي التقت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخرا، والذي أصبح أول زعيم عالمي يتم تأكيد إصابته بـ فيروس كورونا، ورغم تأكيد قصر باكنجهام أن الملكة "بصحة جيدة"، إلا أن تقارير إعلامية تثير تكهنات حول صحة الملكة في ظل كثرة الأسئلة.









بعد توقف النشاط الكروي في كافة انحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصبحت مسألة عودة الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في علم الغيب خصوصًا مع ارتفاع حالات الإصابة و الوفيات بشكل جنوني في تلك البلاد بالأخص إنجلترا و إيطاليا.









أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة رئيس دائرة الفتوى في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بسبب إصابته بفيروس كورونا.









قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وفي إطار طرح القانون على مجلس النواب لوضع آليات الصرف.



